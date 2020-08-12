Больше половины (65%) компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) во II квартале текущего года избежали убытков либо закрыли период с положительной прибылью, говорится в опросе банка «Открытие». По данным исследования, 23% компаний испытывают трудности: сокращение заказов, долги; 19% описывают состояние бизнеса как стабильное; 7% сообщают о росте прибыли. Более 60% компаний сократили обороты во время пандемии, 40% предпринимателей ожидают их роста к концу года.

Доля компаний, временно приостановивших работу в мае и июне, снизилась с 33% до 21%, активизировалось строительство и розничная торговля, но значительно сократили бизнес гостиницы, рестораны и промышленность.

Возросла доля компаний (с 4% до 9%), нашедших новую нишу: отрасли образования и транспорта. Уменьшилась доля компаний, которые не могут прогнозировать свои перспективы на ближайшие шесть месяцев (с 39% до 31%), и повысилась доля тех, кто собирается развивать и расширять бизнес (с 18% до 24%).