ОПЕК немного ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, снова ожидает падения на 9,1 млн баррелей в сутки, при этом в 2021 году продолжает ожидать рекордно высокого роста спроса в 7 млн баррелей в сутки, говорится в докладе организации за август.

«В 2020 году прогнозируется снижение мирового спроса на нефть на 9,1 миллиона баррелей в сутки, это на 0,1 миллиона баррелей в сутки хуже прогноза прошлого месяца», — отмечается в докладе.

По прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году составит 90,6 млн баррелей в сутки. Ухудшение прогноза произошло главным образом из-за снижения уровня экономической активности в нескольких крупных странах, не входящих в ОЭСР.

«В 2021 году прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 7 миллионов баррелей в сутки, прогноз остался неизменным по сравнению с прошлым месяцем», — уточняется в докладе.

В докладе ОПЕК за июль сообщалось, что спрос на нефть в 2021 году частично восстановится по сравнению с текущим годом и покажет рекордно высокий рост в 7 млн баррелей в сутки.