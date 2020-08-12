Россельхозбанк в рамках развития собственной биометрической платформы запустит во всех своих отделениях сервис верификации личности. С ноября 2020 года банк на всей территории России будет использовать технологию распознавания лица при проведении клиентом расчетно-кассовых операций, а также операций с вкладами и сейфовыми ячейками, указано в сообщении банка.

В РСХБ подчеркивают, что он в числе первых приступил к обслуживанию граждан с использованием удаленной идентификации через Единую биометрическую систему, которая позволяет стать клиентом банка и получать финансовые услуги, не выходя из дома. «Достаточно быть зарегистрированным в ЕБС, сдав ранее биометрические образцы, и выполнить процедуру удаленной идентификации в государственной доверенной системе ЕСИА/ЕБС с использованием видеоизображения и записи голоса, передаваемых его устройством, имеющим камеру/микрофон и выход в Интернет. После прохождения удаленной идентификации пользователь становится полноценным клиентом РСХБ, ему доступны все услуги Россельхозбанка дистанционно в режиме 24/7», — отмечается в релизе.

«Создав собственную универсальную биометрическую платформу, Россельхозбанк обеспечил выполнение нормативных требований по взаимодействию с Единой биометрической системой, реализовал механизм удаленной идентификации, а также сделал возможным применение любых биометрических технологий в собственных продуктах и процессах. В настоящий момент мы тиражируем функционал биометрической системы банка в части формирования собственной базы и биометрической верификации клиентов в операционных процессах обслуживания клиентов в сети отделений», — рассказала руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Она уточнила, что технология предусматривает верификацию по лицу, что, по ее словам, «гарантирует значительное снижение операционных рисков, повышает скорость и качество обслуживания клиентов».

«Кроме того, внедряемые сервисы позволят клиентам самостоятельно запросить биометрическую верификацию при совершении операций сверх установленного им ранее лимита по сумме операций, что исключит возможность проведения подозрительных операций, а также надежно защитит доступ к арендованной сейфовой ячейке», — отмечается в релизе РСХБ.

«Более широкое применение биометрии позволит банку значительно улучшить процессы идентификации клиентов и мгновенно формировать для них максимально персонифицированные предложения с учетом предыдущих обращений и истории совершенных операций», — ожидают в кредитной организации.

