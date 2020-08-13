🔹 Международные резервы РФ по состоянию на 7 августа достигли 600,7 млрд долларов. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центробанка. Согласно материалам регулятора, показатель впервые превысил отметку в 600 млрд долларов. Текущее значение стало новым рекордом, после того как на 8 августа 2008-го показатель составил 598,1 млрд долларов.

🔹 Долг федерального правительства на фоне кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и ЦБ. Положительная разница между активами и долгом наблюдалась с лета прошлого года. В 2020 году дефицит бюджета может достигнуть 5 трлн рублей (около 5% ВВП), оценивало Министерство финансов в июле.

🔹 Граждане смогут регистрироваться на сайтах интернет-магазинов, банков, образовательных сервисов, туроператоров и других онлайн-ресурсах с помощью мобильного ID, то есть по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля. Новое решение для рынка онлайн-коммерции тестирует «большая четверка» мобильных операторов, рассказали в компаниях. Так, чтобы зарегистрироваться или авторизоваться при помощи мобильного ID, пользователю нужно ввести номер телефона и подтвердить вход кликом на push-уведомление.

🔹 У россиян может появиться возможность взять заем по биометрии в банкомате кредитной организации, где они ранее не обслуживались. Возможность запуска такого функционала изучает Промсвязьбанк. Получить кредитные и депозитные продукты смогут не только действующие клиенты банка, которым уже открыли счет по стандартной процедуре в отделении, но и люди, раньше в банке не обслуживавшиеся, после прохождения удаленной идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС).

