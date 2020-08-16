Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

Центробанк выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн». Оно даст возможность потребителям задать регулятору вопрос о финансовых продуктах и услугах и оперативно получить ответ по наиболее часто встречающимся проблемам, а также проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает, и найти на карте ее ближайший офис.

«Тинькофф» перезапустил ресторанный кешбэк в мобильном приложении и на сайте Tinkoff.ru с новыми партнерами и новыми сервисами для бронирования ресторанов. Сейчас клиенты экосистемы «Тинькофф» могут получить кешбэк в размере до 10% примерно в 50 ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшее время «Тинькофф» добавит еще несколько сотен ресторанов с кешбэком в разных городах России. Также в мобильном приложении «Тинькофф» заработал рекомендательный сервис по подбору ресторана.



Банк «Авангард» внедрил опцию оплаты покупок по QR-коду. Новый сервис позволяет физическим лицам оплачивать покупки по QR-коду в интернет-магазинах и розничных торговых точках, подключенных к Системе быстрых платежей, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — принимать оплату за товары и услуги, реализуемые через Интернет, по новой технологии.

Банк «Хлынов» подключился к Системе быстрых платежей. Комиссия за переводы взиматься не будет, вне зависимости от общей суммы переводов за месяц. Мгновенные переводы уже доступны в интернет-банке и мобильном приложении на платформах iOS и Android.