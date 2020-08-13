Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн баррелей в сутки (в прошлом отчете падение прогнозировалось на уровне 7,9 млн баррелей), спрос составит 91,9 млн баррелей в сутки, сообщило агентство в августовском отчете. В МЭА отмечают все еще высокий уровень заболеваемости COVID-19, а также слабое восстановление авиационного сектора на фоне сохранения низкой мобильности людей.

По оценке агентства, спрос на авиакеросин в 2020 году будет равен 4,8 млн баррелей в сутки — на 39% ниже уровня 2019 года. Также понижен прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году с 5,3 млн до 5,2 млн баррелей. Потребление нефтеперерабатывающих заводов восстанавливается, однако темпы восстановления будут отставать от роста спроса, так как уровни запасов остаются на высоком уровне, указало МЭА.

Падение глобального предложения нефти в 2020 году составит 7,1 млн баррелей в сутки, после чего ожидается рост на 1,6 млн баррелей по итогам 2021 года.

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году По прогнозу, спрос на нефть в 2020 году составит 90,6 млн баррелей в сутки.

По данным МЭА, мировое предложение нефти в июле выросло на 2,5 млн баррелей в сутки до 90 млн. Этому способствовал рост добычи в Саудовской Аравии после добровольного сокращения дополнительно на 1 млн баррелей в рамках сделки ОПЕК+, а также восстановление добычи нефти в США.