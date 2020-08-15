🔸 Пока ставки по ипотеке обновляют исторические минимумы, спрос на новостройки подталкивает цены вверх. Действительно ли ипотека сейчас выгоднее аренды, а само жилье стало доступнее по цене, узнаем в материале «Ставки вниз, цены вверх».



🔸 Сегодня на рынке легко потеряться в обилии финансовых решений, их сейчас предлагают не только банки, выбирать довольно сложно. О том, как можно без усилий и риска заработать 37,5% за пять лет, можно узнать здесь.

🔸 Три причины, по которым банки отказывают в кредите, и можно ли с этим бороться. Директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова разбирается в деталях в материале Банки.ру.



🔸 «Печатный станок» ФРС США ставит рекорды. Чем это грозит Америке и миру, узнаем в публикации «Нарисуем, будем жить».

🔸 ЦБ отозвал лицензии у двух десятков страховых компаний с начала 2020 года. Часть страховщиков ушла с рынка добровольно, и процесс явно не закончен. О том, что делать, если ваша страховая осталась без лицензии, узнаем в рубрике #оденьгахпросто.



🔸 Лучшие предложения по процентам на остаток и кешбэку собрали на нашем сайте (с учетом стоимости обслуживания, комиссий и прочих условий). Топ-5 доходных карт августа в «Разборе Банки.ру».

