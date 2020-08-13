Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Прио-Внешторгбанка на уровне «ruBB» и изменило прогноз по рейтингу на «стабильный». Ранее по рейтингу был «развивающийся» прогноз.

«Изменение прогноза по рейтингу отражает стабилизацию капитальной позиции банка, что нашло свое отражение в укреплении нормативов достаточности собственных средств и буфера абсорбции убытков банка. Рейтинг его кредитоспособности обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу и качеству активов, адекватной рентабельностью, сильной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

Как напоминают в агентстве, Прио-Внешторгбанк специализируется на кредитовании МСБ и розничном кредитовании, расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, а также на сделках на межбанковском рынке. Ограниченная оценка его рыночных позиций обусловлена несущественным объемом бизнеса в масштабах российского рынка. Банк является крупнейшей кредитной организацией, зарегистрированной в Рязанской области, и агентство рассматривает значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля, поскольку этот фактор ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе.

«Эксперт РА» обращает внимание на повышение нормативов достаточности капитала банка за годовой период с 1 июля 2019-го, но предупреждает, что на фоне пандемии COVID-19 и спада деловой активности экономических субъектов возрастают риски потенциального ухудшения финансового состояния заемщиков, что в среднесрочной перспективе может привести к досозданию банком резервов на возможные потери по ссудам и оказать давление на его буфер капитала и финансовый результат.

В релизе указано, что на 1 июля 2020-го уровень просроченной задолженности в кредитах, выданных банком юрлицам и индивидуальным предпринимателям, составил около 8%, в кредитах физлицам — менее 1%, при этом доля ссуд IV и V категорий качества составила около 24%, что заметно выше, чем в среднем по банковскому сектору.



В числе прочего агентство отмечает интенсивный, как и прежде, наличный денежный оборот в банке, что может становиться причиной повышенных операционных рисков на фоне отсутствия существенной страховой защиты наличности. Стратегия на 2020—2023 годы предусматривает, что банк продолжит развиваться как универсальная кредитная организация, при этом планируется наращивание кредитного портфеля по МСБ при сохранении текущего объема розничного портфеля. В связи с ухудшением макроэкономической ситуации в стране возможно недостижение банком отдельных стратегических целей по итогам 2020 года, полагают аналитики.