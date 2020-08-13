Ключевые индикаторы российского фондового рынка выросли по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 080,44 пункта. Индекс РТС прибавил 1,45%, завершив сессию на отметке 1 326,13.

Рынку РФ помогли корпоративные истории, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. В частности, помимо акций «Транснефти», котировки которых, по словам Кожуховой, «подскочили без видимых фундаментальных причин», в лидерах оказались бумаги «Яндекса». Как поясняет эксперт, поддержку им оказывали новости о включении компании в расчет индекса MSCI Russia (изменения вступят в силу 1 сентября).

Бумаги «Яндекса» подорожали на 3,92%, Mail.ru — на 2,89%, «Магнита» — на 2,41%, Мосбиржи — на 1,5%, «Полюса» — на 0,97%, «Норильского никеля» — на 0,87%, «Газпрома» — на 0,85%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%, МТС — на 0,16%, Сбербанка — на 0,06%. Котировки привилегированных акций «Транснефти» на 18:49 мск повысились на 4,57%.



«Отечественный рынок ценных бумаг в четверг остается в зоне ралли. В России не опасаются проблем из-за политических осложнений в Беларуси и не смотрят на качку в нефти — рынок разогнался, и так просто его не остановить. По всей видимости, инвесторов радует и показатель роста международных резервов России, и опровержение Москвой слухов о введении новых ограничительных мер из-за коронавируса в сентябре. И пока всем удается делать вид, что перспективы безоблачны, рынок дорожает», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов указывает на сегодняшний слабый фон на внешних площадках («Америка открылась в боковом тренде, европейские биржи теряют до 1,5%, нефть неуверенно колеблется чуть выше 45 долларов за баррель»), при этом он полагает, что «позитивный импульс российскому рынку могла дать новость о включении бумаг «Яндекса» в индекс MSCI Russia. Для инвесторов-нерезидентов это могло стать мощным сигналом, что экономика России встала на путь инноваций и диверсификации».

