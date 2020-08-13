Страховые компании «Росгосстрах» и «Ингосстрах» оказались лидерами по узнаваемости и доверию среди россиян, выяснил исследовательский холдинг «Ромир». В пятерку наиболее заметных и вызывающих доверие брендов также вошли «АльфаСтрахование», «Сбербанк страхование» и «ВТБ Страхование».

В мае 2020 года «Ромир» провел опрос россиян с целью оценки репутации основных игроков российского рынка страхования. В отношении каждой страховой компании участников исследования попросили отметить, какого они мнения о компании: положительного, отрицательного или не знают компанию. Респонденты оценивали наиболее популярные российские страховые компании.

Согласно результатам исследования, лидерами рейтинга известности стали страховые компании «Росгосстрах» (83% респондентов знают компанию) и «Ингосстрах» (71%).

Далее в рейтинге расположились «Сбербанк страхование» (69%) и «АльфаСтрахование» (65%). Более половины опрошенных также знают страховые компании «ВТБ Страхование» (59%), «Ренессанс Страхование» (56%), «СОГАЗ» (53%), «Тинькофф Страхование» (51%). Наименее известными в данном списке страховых компаний оказались ВСК и СК «УралСиб» (только 39% опрошенных подтвердили знание данных компаний).

Более высокий уровень известности всех оцениваемых страховых компаний наблюдается среди экономически активного ядра населения: респондентов в возрасте от 25 до 45 лет. «Росгосстрах», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и ВСК также хорошо известны аудитории в возрастном диапазоне 45—55 лет, а «Тинькофф Страхование», в свою очередь, имеет хорошую популярность среди молодых участников опроса.

Кроме того, страховые компании лучше известны среди респондентов с высоким доходом или доходом выше среднего уровня. Исключением здесь являются компании «Росгосстрах», «Сбербанк страхование» и «Тинькофф Страхование», которые по результатам исследования имеют высокую известность прежде всего среди граждан со средними доходами.

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«По итогам расчета индекса доверия россиян к страховым компаниям состав тройки лидеров рейтинга выглядит следующим образом: первое место разделили страховые компании «Ингосстрах» и «Росгосстрах» (индекс доверия у обоих брендов составил 71 п. п.). На втором месте — «АльфаСтрахование» с результатом 68 п. п., а третью строчку заняли сразу три компании: «ВТБ Страхование», «Сбербанк страхование» и «СОГАЗ» с показателем 66 п. п., — указано в исследовании. – «УралСиб», занимающий в рейтинге заметности последнюю строчку, в рейтинге доверия также получил практически самый низкий результат: 57 п. п. с отставанием от лидеров на 14 п. п. На последней позиции — «Тинькофф Страхование» (52 п. п. с отставанием от лидеров рейтинга на 19 п. п.)».

Повышенный уровень доверия страховые компании получили от респондентов в возрасте 35—44 лет. «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» также заслужили большее доверие среди аудитории в возрасте 25—35 лет, а «Росгосстрах» и «Тинькофф Страхование» — среди самых молодых участников опроса. «Ренессанс Страхование» имеет одинаковый уровень доверия среди всех групп населения.

Более высокий уровень доверия к страховым брендам в отношении всех компаний наблюдается среди высокодоходной группы населения. Исключения — компании «Росгосстрах» и «Сбербанк страхование», которые получили более высокий индекс доверия еще и от участников исследования, имеющих средние доходы.



В рамках исследования опрошено 1,5 тыс. респондентов.

