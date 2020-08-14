Visa утвердила штраф за высокорисковые трансакции РФИ Банку, пишет «Коммерсант» . Высокорисковые трансакции — проведение платежей в адрес казино и букмекеров, в случае РФИ — также операции с криптовалютой, поясняет издание. В Visa банк не имеет принципиального членства и работает через банк-спонсор «Уралсиб». В РФИ пояснили, что все эти штрафы относятся не к РФИ Банку, а к мерчант-клиентам, принятым на обслуживание по эквайрингу. Потери в банке отсутствуют, штрафы от Visa в дальнейшем выставляются на счета клиентов, отметили в РФИ.

По словам независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, «Уралсиб» отличался большим количеством банков, которые обслуживались под его спонсорством в международных платежных системах. Ключевым элементом успеха такой стратегии будет являться система управления рисками банков-ассоциатов, которые не всегда могут себе позволить принципиальное членство в платежных системах, а значит, ограничены в финансах, отметил эксперт.

В «Уралсибе» считают такой подход оправданным. Банк располагает высокоэффективными и уникальными в своем роде инструментами превентивного мониторинга и контроля рисков, при этом кредитные организации, претендующие на получение статуса косвенного участника под спонсорством «Уралсиба», обязательно проходят комплаенс-проверку, пояснили в «Уралсибе». Банк является спонсором 52 банков, обеспечивая их участие в платежных системах.

По мнению экспертов, участник, оказывающий спонсорскую поддержку, несет полную ответственность, финансовую в том числе, за деятельность спонсируемого банка перед платежной системой. Штрафы системы за деятельность косвенного участника будут списаны с банка-спонсора, вопрос возмещения этих штрафов лежит уже в договорной плоскости между спонсором и косвенным участником. Доходность спонсорского бизнеса зависит от стратегии банка, например, высокорисковые трансакции являются также и высокомаржинальными, поэтому для некоторых банков привлекательно получить больший процент за такую трансакцию, который может достигать 15—20% от суммы, отметили эксперты.