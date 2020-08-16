✅ Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией. Регулятор продлил ряд мер по поддержке граждан, утвердил меры по поддержке потребительского кредитования, принял ряд решений для поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, ЦБ решил прекратить действие ограничений по размеру эквайринговой комиссии при онлайн-покупках.

✅ Между тем в Moody's предупредили, что продление и расширение Центробанком послаблений для российских кредитных организаций, введенных в связи с пандемией, маскирует снижение их кредитоспособности.



✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам ушла к новому историческому минимуму. По итогам первой декады августа она опустилась до 4,52% с 4,58% за третью декаду июля.

✅ ВВП России во II квартале, на который пришелся пик коронавирусного кризиса, упал на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую предварительную оценку опубликовал Росстат. Дальнейшее восстановление экономики будет постепенным, отмечают в МЭР, а эпидемиологическая ситуация остается фактором риска. А эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики пришли к выводу о завершении острой фазы кризиса в РФ. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что доля государства в экономике России может вырасти на фоне последствий пандемии коронавируса.



✅ Международные резервы России обновили исторический максимум. По состоянию на 7 августа их объем достиг 600,7 млрд долларов, впервые превысив 600 млрд долларов.

✅ Долг федерального правительства на фоне кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы. Между тем глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП — и остается одним из самых низких в мире.

✅ Мосбиржа объявила о запуске расчета индекса московской жилой недвижимости. Девелоперы пока интереса к индикатору не проявляют, но в будущем на его основе могут появиться производные инструменты для инвесторов, в том числе фьючерсы и структурные продукты.



✅ Численность зарегистрированных безработных в России на 12 августа достигла 3,39 млн человек, российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, сообщил Минтруд. По данным министерства, больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли. Между тем исследование сервиса «Работа.ру» показало, что специалисты в сфере IT и образования, например завучи, могут претендовать на высокую зарплату в августе.

