Российская экономика проходит кризис лучше, чем казалось изначально, и успешнее многих других стран, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с предпринимателями.

«В целом я уже давал свою оценку: кризис мы проходим не так, может быть, плохо, как нам в какие-то моменты казалось, и явно лучше, чем многие наши, скажем так, партнеры или соседи. И в основном те программы, пусть и не без шероховатостей и не без сбоев, мы хорошо об этом знаем, но они реализуются и дают эффекты. В первую очередь благодаря тому, что мы их постоянно донастраиваем», — сказал Решетников.

Во II квартале ВВП России, согласно предварительной оценке Росстата, упал на 8,5%, что оказалось лучше прогноза Минэкономразвития (-9,6%). Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что спад российской экономики в 2020 году может оказаться не таким глубоким, а восстановление — более динамичным, чем в других странах.