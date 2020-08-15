Новикомбанк завершил интеграцию с порталом ФНС России — nalog.ru: теперь клиенты финучреждения могут в безналичной форме оплачивать налоги в бюджет РФ в режиме онлайн через личный кабинет Новикомбанка.

«Чтобы оплатить налог на сайте или в мобильном приложении nalog.ru с использованием ДБО Новикомбанка, необходимо перейти в раздел оплаты налогов и пошлин, выбрать необходимый платеж и указать Новикомбанк в качестве кредитной организации. Система предложит ввести логин и пароль от личного кабинета ДБО Новикомбанка, после чего загрузится предзаполненная форма платежа. Пользователю останется лишь выбрать счет для оплаты и подтвердить платеж», — сказано в релизе.



Платежи проводятся без комиссии.