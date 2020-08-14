Банк «Восточный» запустил новый вклад «Золотой сезон». Депозит открывается в рублях на сумму от 30 тыс. рублей на срок 181 или 367 дней, говорится в релизе финучреждения.

Размер ставки по вкладу составляет от 4,7% до 5,7% годовых и зависит от срока размещения денежных средств, их суммы и региона.

«При этом для участников программы «Проценты в подарок» предусмотрены бонусы. Так, участникам зарплатных проектов и пенсионерам, получающим пенсию в банке «Восточный», начисляются дополнительные 0,3 п. п. к ставке по вкладу; клиентам, приобретающим «Пакет услуг» — 0,2 п. п; а клиентам, оформляющим продукт «Инвестиционное страхование жизни» или «Накопительное страхование жизни» — от 0,2 п. п. до 1,6 п. п. к основной ставке. Таким образом, максимальный размер ставки по вкладу «Золотой сезон» с учетом бонусов может составить 7,5% годовых», — сказано в сообщении.

Проценты начисляются и выплачиваются в конце срока вклада.