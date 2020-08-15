Банк «Зенит» расширил продуктовую линейку для клиентов МСБ — участников внешнеэкономической деятельности, говорится в релизе финучреждения.

«Услуга «Опция ВЭД» доступна на пакетах расчетно-кассового обслуживания «Бизнес», «Бизнес+» и «Бизнес без границ». Для предпринимателей, которые только начинают вести международный бизнес через банк «Зенит», обслуживание до 45 дней бесплатное. В зависимости от выбранной «Опции ВЭД» комиссии за переводы в иностранной валюте и за валютный контроль составят от 0,07% от суммы платежа. Банк «Зенит» предоставляет скидку до 30% на конверсионные операции. При этом курс конверсии максимально приближен к Московской бирже», — сказано в сообщении.