Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности страховой компании «Росгосстрах» до уровня «ruАА», прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании был рейтинг «ruAA-» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА» , повышение рейтинга компании обусловлено прежде всего снижением ее показателей убыточности по страховому портфелю и, как следствие, улучшением финансовых показателей.

«Так, коэффициент убыточности нетто по итогам первого полугодия 2020 года составил 41,1% (45,8% за аналогичный период прошлого года), а комбинированный коэффициент убыточности нетто — 89,2% (94,3% за первое полугодие 2019 года). Финансовый результат компании по итогам первого полугодия 2020 года характеризуется высокими показателями рентабельности продаж (18%), капитала (26,6% в годовом выражении) и инвестиций (7,1% в годовом выражении)», — говорится в релизе.

Там указано, что основными для компании видами страхования являются ОСАГО (29,8% премии за первое полугодие 2020 года), добровольное медицинское страхование (21,8%), страхование имущества граждан (15,1%) и автокаско (10,2%). Доля «Росгосстраха» на российском страховом рынке по итогам 2019 года равнялась 5,3%.



По данным «Эксперт РА», на 30 июня активы компании составили 145 млрд рублей, собственные средства — 58,5 млрд, уставный капитал — 19,6 млрд, объем страховых взносов за первое полугодие 2020 года — 40,9 млрд рублей.