Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило МТС Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг устойчивости банка подтвержден на уровне «b+».

Подтверждение РДЭ банка на уровне «BB-» и рейтинга поддержки «3» отражает умеренную вероятность его поддержки в случае необходимости со стороны акционера — компании «МТС», поясняют аналитики. По мнению Fitch, материнская организация имеет «высокую готовность предоставлять банку поддержку с учетом почти 100-процентной доли участия в банке, синергии и увеличившейся интеграции между банком и телекоммуникационной компанией, а также общего бренда и репутационного риска для материнской компании в случае дефолта дочерней структуры».

Разница в две ступени между рейтингами МТС и МТС Банка отражает ограниченную клиентскую базу дочернего банка и, как следствие, его ограниченную на текущий момент стратегическую значимость для материнской компании, а также ограниченную историю прибыльной деятельности.

«Стабильный» прогноз по РДЭ банка отражает прогноз по рейтингам МТС.

«Рейтинг устойчивости МТС Банка учитывает его ограниченную клиентскую базу и увеличившееся давление на кредитоспособность банка, вызванное пандемией, что обусловливает уязвимость показателей качества активов и прибыльности. Это усиливается сфокусированностью банка на необеспеченном розничном кредитовании (36% активов на конец первого полугодия 2020 года)», — отмечается в релизе Fitch.

По оценке аналитиков, качество активов банка умеренно ухудшилось в первой половине 2020 года. Доля обесцененных кредитов (кредитов «третьей стадии» по МСФО 9) увеличилась до 9% от валовых кредитов с 7,5% на конец 2019 года. «Ослабление экономической активности и более высокие отчисления под обесценение кредитов оказывают давление на показатели прибыльности МТС Банка, которые постепенно улучшались в 2017—2019 годах», — говорится в релизе.



«Показатели достаточности капитала у МТС Банка в настоящее время являются умеренными, но, вероятно, будут поддержаны акционером в случае необходимости, как это было в прошлом», — отмечают в Fitch, напоминая, в частности, что «банк получил капитал в размере 8,5 млрд рублей и бессрочный субординированный долг на сумму 5 млрд рублей в 2019 году — I квартале 2020 года».

