Московское управление Федеральной антимонопольной службы России вынесло постановление в отношении Альфа-Банка о наложении административного штрафа в размере 101 тыс. рублей. Об этом сообщили в Московском УФАС, пояснив, что решение принято в связи с нарушением банком закона «О рекламе».

В Московское УФАС поступили материалы дела из УФАС по Республике Коми по факту распространения Альфа-Банком рекламы банковских услуг посредством телефонного звонка без согласия абонента на ее получение. «Столичное антимонопольное ведомство установило, что реклама была озвучена в момент ожидания абонентом справочной информации и направлена на привлечение внимания к услугам, предоставляемым Альфа-Банком. Согласия на ее получение по сетям электросвязи абонент не давал», — говорится в релизе.

В соответствии с частью 3 статьи 18 закона «О рекламе», при справочном телефонном обслуживании, в том числе осуществляемом посредством подвижной радиотелефонной связи, реклама может распространяться только после предоставления справки, запрашиваемой абонентом, напоминают антимонопольщики.



«Установлено, что в рассматриваемом случае АО «Альфа-Банк» является рекламораспространителем. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми было вынесено решение о признании АО «Альфа-Банк» нарушившим части 1, 3 статьи 18, части 1, 3 статьи 28 закона «О рекламе». Московское УФАС России постановило признать АО «Альфа-Банк» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 101 тыс. рублей», — сообщили в столичном управлении ФАС.