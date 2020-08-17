Фондовые торги в РФ открылись в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:09 мск индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,58% к уровню закрытия предыдущих торгов и составлял 3 079,8 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 0,5% — до уровня 1 330,46.

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшаются», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



Она спрогнозировала попытки роста российских фондовых индексов на открытии торгов благодаря улучшению внешнего фона. «Тем не менее импульс к повышению вряд ли будет сильным — инвесторы преимущественно стараются сохранить свои позиции, нежели осуществляют активные покупки. Понедельник будет характеризоваться в основном российскими корпоративными новостями, а на зарубежных биржах по ходу недели будут опубликованы протоколы заседаний ФРС и ЕЦБ, а также предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг Европы и США за август. Риски развития нисходящей коррекции при поступлении негативных сигналов остаются актуальными, но в целом активность инвесторов в августе традиционно ослабевает», — отмечает эксперт.

«По состоянию на утро понедельника настроения на мировых рынках можно оценить как сдержанно позитивные. На азиатских рынках наблюдается смешанная динамика, однако китайский рынок активно растет на фоне новых мер поддержки финсектора со стороны ЦБ. В умеренном плюсе фьючерсы на индексы США и Европы, а также цены на нефть. Ждем сегодня в течение дня сохранения неплохого внешнего фона», — комментирует аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

«В пятницу снижение нефтяных котировок и европейских биржевых площадок побудили участников рынка частично зафиксировать прибыль по ряду ключевых «голубых фишек», что обеспечило откат индекса Мосбиржи (минус 0,6%) от достигнутых накануне максимумов, — напоминает он. — Сегодня, при поддержке вернувшихся выше 45 долларов за баррель котировок нефти марки Brent и некоторого улучшения внешнего фона, ждем оживления спроса на «голубые фишки» и возобновления движения индекса Мосбиржи к отметке 3 100 пунктов».



«Мировая обстановка с утра улучшается: американские фьючерсы и нефть слабо подрастают, поэтому ждем открытия российского рынка акций небольшим ростом, — написал перед началом торгов главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. — Однако впереди у индекса Мосбиржи сильное сопротивление в 3 100 пунктов, без очень сильной поддержки со стороны Запада преодолеть отметку будет крайне сложно. Сегодня причин для пробития этой отметки пока не наблюдается. Вообще-то перед закреплением над этой отметкой неплохо было бы скорректироваться посильнее, нежели это мы видели в пятницу».

