Апелляционный суд пересмотрел решение арбитража по иску Агентства по страхованию вкладов к бывшим топ-менеджерам Международного Акционерного Банка (ЗАО «МАБ»), свидетельствует опубликованная в понедельник информация на сайте АСВ.

Агентство, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке, 4 февраля 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка — председателя правления Виктора Трепеля, членов правления Елены Федоренко, Дмитрия Пехотника, Ирины Муравинской и члена наблюдательного совета Владимира Кабанова — к субсидиарной ответственности по обязательствам финучреждения в общем размере более 10,235 млрд рублей.

АСВ тогда поясняло, что в период с 1 февраля 2014 года по 3 февраля 2016-го контролирующими лицами «совершались действия по выводу из банка ликвидных активов путем замещения на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц… а также неплатежеспособного физического лица. Кроме того, в течение вышеуказанного периода, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководителем банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства».

По информации агентства, Арбитражный суд Москвы 24 января 2020 года прекратил производство по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности Владимира Кабанова и привлек остальных четырех бывших топ-менеджеров банка, чьи имена фигурируют в иске АСВ, к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации. Производство по определению размера субсидиарной ответственности было приостановлено до окончания формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами.

«Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 августа 2020 года (дата объявления резолютивной части; опубликовано 12 августа 2020-го) определение Арбитражного суда Москвы от 24 января 2020 года отменено в части привлечения к субсидиарной ответственности Муравинской Ирины Евгеньевны, Пехотника Дмитрия Леонидовича и Федоренко Елены Сергеевны. В удовлетворении требований о привлечении перечисленных лиц к субсидиарной ответственности отказано», — сообщили в АСВ.

В ноябре 2018 года стало известно о вступлении в законную силу приговора по уголовному делу в отношении Виктора Трепеля. Как писала газета «Коммерсант», экс-глава банка обвинялся в злоупотреблении полномочиями, которое способствовало хищению из МАБа 530 млн рублей и 9,5 млн долларов, принадлежавших ФГУП «Алмазювелирэкспорт», и получил полтора года лишения свободы условно, поскольку заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил его условия в полном объеме: не только признал вину, но и дал развернутые показания следствию об обстоятельствах совершения преступления и роли других его участников.

МАБ был лишен банковской лицензии 3 февраля 2016-го, а 17 марта того же года столичный арбитраж признал кредитную организацию банкротом.