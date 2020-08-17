Хоум Кредит Банк запустил рекламную кампанию с Гариком Харламовым в главной роли. Кампания приурочена к новой акции по карте «Польза», уточняется в сообщении кредитной организации.

По условиям акции новые клиенты с дебетовой картой «Польза» будут в течение 90 дней получать 15% кешбэка за все покупки. Для этого нужно оплачивать их «Пользой» со смартфона — через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Кешбэк начисляется баллами «Польза» по курсу, согласно которому 1 балл равен 1 рублю.

Чтобы стать участником акции, нужно заключить договор по карте «Польза» в период с 17 августа до 30 сентября 2020 года включительно. «Повышенный кешбэк будет начисляться за счет акционных баллов и баллов, предусмотренных программой «Польза», по курсу 1 балл — 1 рубль», — говорится в релизе.



«В новой рекламе Гарик Харламов в свойственной ему шутливой манере рассказывает о преимуществе акции… Реклама будет транслироваться на телевидении и в онлайн-каналах», — сообщили в «Хоум Кредите».