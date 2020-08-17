🔹 Group-IB совместно с ФНС в конце июля обнаружила адресную фишинговую атаку на организации и госучреждения. В адресе отправителя была указана почта info@nalog.ru, которая полностью имитировала легитимный домен ФНС. На самом деле письма рассылались с публичных почтовых сервисов, а технические заголовки были подделаны. При открытии приложения к письму на компьютер жертвы загружается легитимная программа для удаленного управления компьютером. Рассылка продолжается до сих пор. Письма отправляются сотрудникам нефтяных и горнодобывающих компаний, аэропортов, операторов связи и других организаций.

🔹 В регионах России выравнивается соотношение между уровнем заболеваемости COVID-19 и снятием ограничений на работу бизнеса относительно июня. Так, чем ниже уровень заболеваемости, тем больше предприятий открывается, выяснили эксперты аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Наиболее активно снимают ограничения и в целом проводят самую смелую политику по возобновлению работы бизнеса в Сахалинской области, Москве, Карелии и Смоленской области. В этих субъектах уровень открытости бизнеса заслуживает максимальной оценки (21,5 балла).

🔹 Минфин подготовил поправки к НК о совершенствовании налогового мониторинга — пороги входа в систему для компаний могут быть снижены втрое. Так, поправки предлагают понизить требования к годовому обороту и активам потенциальных участников системы до 1 млрд рублей, а сумму уплаченных ими налогов за год — до 100 млн. Сейчас система доступна компаниям с совокупной суммой уплаченных налогов за год не менее 300 млн рублей, суммарным годовым объемом доходов компании и совокупной стоимостью активов — не менее 3 млрд.

🔹 Дифференциация социально-экономического положения регионов в ходе кризиса усиливается. Об этом говорится в исследовании института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики». Наилучшей можно считать ситуацию там, где и инфляция, и безработица ниже средних показателей, констатируют аналитики. В эту категорию попали, в частности, Москва и Санкт-Петербург, а также Чукотский автономный округ и Московская область. Среди регионов, где ситуация по обоим выбранным показателям сейчас хуже среднероссийских показателей, находятся некоторые республики Северного Кавказа.