Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июль снизилась на 17,5 млн рублей, или на 0,8%, и на 1 августа 2020-го составила 2,177 млрд рублей, следует из материалов Росстата.

«На 1 августа 2020 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2 миллиарда 176,7 миллиона рублей и по сравнению с 1 июля 2020 года снизилась на 17,5 миллиона рублей (на 0,8%). Данные представлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства)», — сказано в сообщении.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 967,5 млн рублей (44,5%), в 2019-м — 481,8 млн рублей (22,1%), в 2018 году и ранее — 727,4 млн рублей (33,4%).

Задолженность по заработной плате на 1 августа имели менее 1% работников обследуемых организаций.