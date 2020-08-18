Финансовые организации могут снизить или вовсе обнулить кешбэк с покупок в небольших торговых точках, пишут «Известия» , ссылаясь на письмо Ассоциации банков России (АБР) в Минэкономразвития. Также банки могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%. Кредитным организациям придется переложить на бизнес затраты на покупку и обслуживание терминалов для приема карт, говорится в письме. Для предприятий с ежегодным оборотом менее 24 млн рублей в год потенциальные дополнительные расходы будут на 3–5% выше, чем полученная экономия за счет снижения ставки за безналичную оплату, пояснили в АБР.

Средняя ставка эквайринга для МСП сейчас составляет 1,5–2%, оценил вице-президент АБР Алексей Войлуков. Он отметил, что банки обычно выстраивают программы лояльности, начисляя кешбэки и бонусы за покупки в определенных категориях, если нормативно ограничить уровень эквайринговой комиссии, то от стимулирования покупок в небольших магазинах ряд банков может отказаться.

В ЦБ пояснили, что ставка эквайринга — результат взаимодействия бизнеса, платежных систем и банков. Доход от комиссии направляется в том числе на программы лояльности по картам, а также на поддержание инфраструктуры для оплаты покупок с помощью карт. Альтернативный инструмент снижения издержек для бизнеса — Система быстрых платежей, отметили в ЦБ. Как сообщили в Минэкономразвития, снижение комиссии поспособствует сокращению издержек предпринимателей, а также позволит повысить прозрачность их финансовых потоков. С другой стороны, при снижении комиссионного вознаграждения банки могут искать пути возврата утраченной прибыли за счет повышения тарифов на другие услуги, что не приведет к снижению стоимости банковского обслуживания для конечных потребителей. Также рыночное установление ставок эквайринга способствует развитию конкурентной среды, а снижение комиссии только для МСП может привести к дроблению бизнеса, добавили в ведомстве.

По словам представителей банков, основную часть эквайринга составляет интерчейндж. Если ограничение эквайринга для МСП не будет сопровождаться снижением интерчейнджа, это приведет к потере экономической целесообразности операций. Если вместе с эквайрингом правительство ограничит межбанковскую комиссию, то банки получат новых клиентов из МСП и дополнительный объем безналичных платежей. Предпринимателей при этом ждут лучшие условия, отметили в кредитных организациях.

Банки планируют вернуть кешбэк к докризисному уровню 1 октября Платежные системы также планируют вернуться к стандартному размеру интерчейнджа с 1 октября.

По мнению экспертов, для малого, среднего и микробизнеса нужен разный подход при установке максимальной ставки эквайринга, решение о ее ограничении также следует принимать отдельно для каждого сегмента. Если ставку для микробизнеса опустить до 1%, то банки перестанут обслуживать терминалы и могут предложить предпринимателям их выкупить, окупаемость вложений растянется на десятки лет. Электронные платежи необходимы, если же банки будут изымать оборудование, бизнес начнет уходить в наличку, пояснили эксперты.