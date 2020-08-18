Краснодарский виртуальный оператор Danycom, предлагавший бесплатную связь за рекламные СМС, столкнулся с исками от МТС и «дочки» «МегаФона» на 1,3 млрд рублей за неоплаченные услуги связи, пишет «Коммерсант» . Так, 1 сентября Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск МТС о взыскании 383,9 млн рублей с ООО «Дэни Колл», управляющего оператором (MVNO) Danycom, а 22 сентября — аналогичный иск к нему от АО «Мегалабс» на 933,9 млн рублей.

Danycom предлагал бесплатные тарифы с ограниченным пакетом трафика при условии получения до пяти рекламных СМС в сутки, 13 августа оператор ввел предоплату за подключение к таким тарифам — 500 рублей и 1 тыс. рублей. Иск от МТС касается межоператорских расчетов, связанных с маршрутизацией интернет-трафика, а иск от «Мегалабс» возник по итогу взаиморасчетов по A2P-трафику, передаваемому на сети контрагента; оба планируется урегулировать, заявили в пресс-службе Danycom. По данным оператора, не все клиенты согласились с новыми условиями, в итоге у некоторых накопились невыполненные финансовые обязательства, которые вылились в задолженность перед «Мегалабс». Иск от него не оказывает влияния на бизнес «Дэни Колл», добавили в компании.

Как следует из картотеки арбитражных судов, за последние месяцы «Дэни Колл» и сама предъявила более десяти исков к своим контрагентам, включая строительные, мебельные компании и операторов СМС-рассылок, часть исков — на десятки и сотни миллионов рублей, но суд их преимущественно не удовлетворил.

Danycom планировал к концу 2019 года выйти на 600 тыс. абонентов, а к концу 2020-го — на 1,2 млн, вспоминает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, в конце этого года компания в лучшем случае получит 600 тыс. абонентов. Такая ситуация говорит о том, что предприятие просто не справилось со своими инвестиционными планами и подвело инвесторов, отметил Кусков. Независимым игрокам, не имеющим своей аудитории, которой можно предложить услуги виртуального оператора, трудно конкурировать, например, со схожими проектами Сбербанка, «Тинькофф» и «Ростелекома», пояснил Кусков.