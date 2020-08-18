Онлайн-покупка техники Huawei и Honor в кредит стала доступна с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком». О соответствующей договоренности с компанией Huawei сообщили в Сбербанке.

Чтобы воспользоваться сервисом, на сайтах honor.ru и shop.huawei.ru необходимо выбрать способ оплаты «Покупай со Сбербанком». После этого клиент перенаправляется в «Сбербанк Онлайн», где проверяет предзаполненную анкету и отправляет заявку на кредит.

«Рассмотрение заявки занимает не более двух минут. Весь процесс оформления кредита происходит онлайн — без бумаг и визита в банк. Получение заказа будет таким же быстрым, как при оплате картой», — отмечается в релизе.

«Покупай со Сбербанком» — сервис онлайн-кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процесса оформления покупки в кредит. В настоящий момент к платформе подключено более 2,2 тыс. офлайн- и онлайн-партнеров.

