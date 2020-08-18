Столичный департамент образования и науки опроверг сообщения о низкой зарплате учителей школ Москвы, их средняя зарплата составляет более 116 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщили, что средняя зарплата учителей в России составила менее 31 тыс. рублей по итогам II квартала 2020 года, а средняя зарплата московских педагогов — 51,6 тыс.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе департамента, информация о заработной плате учителей в московских школах не соответствует действительности. «В соответствии с официальными данными Росстата, средняя зарплата учителей за 2019 год в целом по Москве составляла 116,7 тысячи рублей», — отметили в департаменте.

Там сообщили, что зарплата учителей включает оклад, постоянные стимулирующие выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году, а также разовые премии по результатам работы в текущем учебном году.

«Кроме того, классные руководители получают ежемесячное городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере до 12,5 тысячи рублей при наполняемости класса в 25 человек. Также учителя города, которые активно используют МЭШ (онлайн-платформу «Московская электронная школа». — Прим. РИА Новости), дополнительно получают 10 тысяч рублей в месяц, а авторы наиболее популярных и востребованных материалов могут претендовать на получение грантов правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ в размере до 300 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.



Помимо этого за достижение высоких результатов в образовательной деятельности столичным школам ежегодно присуждаются гранты мэра Москвы. «Полученные средства направляются только на материальное поощрение педагогов и сотрудников. Порядок назначения и размер данной стимулирующей выплаты определяет школа», — добавили в пресс-службе департамента.