Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск поднялся на четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg, чьи данные приводит РБК .

Маск обогнал генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернара Арно (84,6 млрд долларов). Агентство оценивает состояние Маска в 84,8 млрд долларов. Это на 15 млрд меньше, чем у основателя Facebook Марка Цукерберга, который находится на третьей позиции.

Лидером рейтинга является глава корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 188 млрд долларов. На втором месте идет один из основателей Microsoft Билл Гейтс (121 млрд).

Как сообщает Bloomberg, состояние 49-летнего Маска в понедельник, 17 августа, увеличилось на 7,8 млрд долларов на фоне роста стоимости акций Tesla. За 2020 год Маск стал богаче на 57,2 млрд, что является вторым результатом в мире. Больше в этом году заработал только Джефф Безос — 73 млрд долларов.

Накануне стоимость акций Tesla достигла исторического максимума. Котировки выросли на 11%, превысив 1,8 тыс. долларов на торгах в США. В ходе торговой сессии цена одной акции на максимуме достигала 1 845,86 доллара. Скачок в бумагах Tesla произошел на фоне ожиданий роста спроса на электромобили в Китае.



В июле Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes. 20 июля он разбогател более чем на 5 млрд долларов. Тогда также произошел резкий рост акций Tesla, которые на бирже NASDAQ подорожали более чем на 9%, до 1 668 долларов за штуку.