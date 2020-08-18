Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск поднялся на четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg, чьи данные приводит РБК.
Маск обогнал генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернара Арно (84,6 млрд долларов). Агентство оценивает состояние Маска в 84,8 млрд долларов. Это на 15 млрд меньше, чем у основателя Facebook Марка Цукерберга, который находится на третьей позиции.
Лидером рейтинга является глава корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 188 млрд долларов. На втором месте идет один из основателей Microsoft Билл Гейтс (121 млрд).
Как сообщает Bloomberg, состояние 49-летнего Маска в понедельник, 17 августа, увеличилось на 7,8 млрд долларов на фоне роста стоимости акций Tesla. За 2020 год Маск стал богаче на 57,2 млрд, что является вторым результатом в мире. Больше в этом году заработал только Джефф Безос — 73 млрд долларов.
Накануне стоимость акций Tesla достигла исторического максимума. Котировки выросли на 11%, превысив 1,8 тыс. долларов на торгах в США. В ходе торговой сессии цена одной акции на максимуме достигала 1 845,86 доллара. Скачок в бумагах Tesla произошел на фоне ожиданий роста спроса на электромобили в Китае.
В июле Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes. 20 июля он разбогател более чем на 5 млрд долларов. Тогда также произошел резкий рост акций Tesla, которые на бирже NASDAQ подорожали более чем на 9%, до 1 668 долларов за штуку.