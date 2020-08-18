Консьерж-компания «Русского Стандарта» RS TLS запустила для премиальных клиентов банка новый сервис «Подбор образа». Теперь клиенты смогут подобрать новый образ совместно с консультантами по стилю с мировым именем, отмечается в сообщении кредитной организации.

«Стилисты помогут в выборе деталей гардероба, подберут изящные аксессуары и порекомендуют идеально гармоничную обувь. Интересные лайфхаки от всемирно известных домов моды помогут клиентам по-новому взглянуть на привычный гардероб, подскажут, как привнести в созданный образ необычные и яркие детали», — поясняется в релизе.

Воспользоваться сервисом могут жители любых регионов России. «Специально для клиентов из разных городов есть возможность провести онлайн-консультацию по стилю и доставить на дом выбранный гардероб от известных кутюрье», — подчеркивают в «Русском Стандарте».

Оплатить понравившуюся одежду, обувь и аксессуары, как и услуги компании RS TLS, можно в том числе накопленными по карте баллами Imperia Rewards или Membership Rewards, следует из сообщения.



Новый сервис доступен для держателей карт категории Platinum и выше.