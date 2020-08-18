Рынок доверительного управления и коллективных инвестиций показал по итогам первого полугодия прирост примерно на 5,4% и достиг 8,5 трлн рублей. Такие данные приводятся в тематическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

После провального I квартала, когда объем рынка прибавил всего 0,3% вследствие значительного снижения стоимости активов под управлением на фоне обвала фондовых рынков, рынок ДУ и коллективных инвестиций восстановился во II квартале и продемонстрировал прирост на 5,1%, указывают аналитики. В целом результаты первого полугодия 2020 года сопоставимы с результатами аналогичного прошлогоднего периода, когда рынок вырос на 5,5%.

В абсолютном выражении наибольший прирост за первое полугодие 2020 года показали средства физических лиц в индивидуальном доверительном управлении (плюс 124 млрд рублей), средства военной ипотеки (плюс 103 млрд), а также открытые, интервальные, биржевые паевые инвестиционные фонды (плюс 93 млрд), следует из материала. Аутсайдерами полугодия оказались средства закрытых ПИФов, которые сократились на 60 млрд рублей. Отрицательная динамика также отмечается в пенсионных накоплениях Пенсионного фонда России и резервах и собственных средствах страховых компаний.

Пенсионные накопления и резервы НПФ перестали быть драйверами роста рынка, несмотря на превалирующие объемы в его структуре: по итогам первого полугодия 2020 года пенсионные активы НПФ совокупно прибавили всего 114 млрд рублей, в то время как в первом полугодии 2019 года прирост составил 240 млрд, указывают в «Эксперт РА».

ЦБ: объем пенсионных средств НПФ вырос во II квартале на 2,9% Пенсионные накопления выросли на 2,5%, пенсионные резервы — на 3,6%.

Лидером по относительному приросту стала военная ипотека (плюс 33,4%) благодаря ежегодным поступлениям в I квартале в рамках накопительно-ипотечной программы жилищного обеспечения военнослужащих. Темпами, значительно превышающими среднерыночный, в первом полугодии росли ОПИФы, ИПИФы, БПИФы (плюс 18,2%) и средства физических лиц в ИДУ (плюс 18,1%).

Наибольшее сокращение в относительном выражении отмечается в сегменте пенсионных накоплений ПФР (минус 3,9%). Это связано с прекращением действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между ПФР и одной из управляющих компаний и передачей средств в расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании «ВЭБ.РФ». Без учета этого движения сегмент пенсионных накоплений ПФР показал бы прирост на 3,4%.

По прогнозу агентства, притоки средств физических лиц в ДУ могут побить прошлогодний рекорд. «Начавшийся в середине 2019 года цикл снижений ключевой ставки Банка России, а вслед за этим — снижений ставок по депозитам привел к значительному притоку средств граждан в доверительное управление (плюс 130 млрд рублей за второе полугодие 2019 года). Несмотря на пандемию и значительное снижение деловой активности, в 2020-м сегменту удалось сохранить притоки на уровне прошлого полугодия. Позитивное влияние на спрос физических лиц продолжает оказывать повышенный интерес к альтернативным инструментам приумножения капитала на фоне снижения ставок по банковским вкладам. Кроме того, во время обвала рынков многие состоятельные клиенты в сегменте ИДУ перекладывали средства с депозитов и пользовались возможностью покупать бумаги на более интересных сниженных уровнях», — комментируют аналитики.

Количество клиентов-физлиц в сегменте ИДУ выросло за шесть месяцев 2020 года на 18,7% (на 63 тыс. человек), из них значительное число пришлось на открытые клиентами индивидуальные инвестиционные счета (плюс 41 тыс. новых счетов). Однако в денежном выражении на клиентов по ИИС пришлось всего 12 млрд рублей притока средств, в то время как поступления от прочих клиентов-физлиц составили 112 млрд.



В период режима самоизоляции и ограничений большинство управляющих компаний отметили значительное сокращение притока средств физических лиц в ИДУ. Максимальный приток средств физических лиц в индивидуальное доверительное управление большинство компаний (40%) зафиксировали в феврале 2020 года — накануне обвала фондовых рынков и введения ограничений, связанных с самоизоляцией. Восстановление спроса многие УК (25%) отметили уже в июне.