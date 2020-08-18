Власти могут ввести новые выплаты на детей до 16 лет, учитывая высокий запрос граждан России, уже в ближайшие недели. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, сообщает RNS.

«Я не могу исключать, что принятие соответствующего решения возможно уже в ближайшие недели, перед 1 сентября. Очевидно, что есть серьезный общественный запрос, и эта возможность обсуждается, в том числе на уровне Совета Федерации. Поэтому вариант принятия такого решения имеет место быть», — отметил Шеин.

Ранее председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов в беседе с телеканалом «360» заявил, что поддерживает любые дополнительные меры помощи населению. При этом он подчеркнул, что граждане с высоким уровнем дохода не нуждаются в таком виде поддержки со стороны государства. По мнению Нилова, власти должны «подумать о некоем критерии», чтобы средства получили действительно нуждающиеся семьи.