Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило банку «Интеза» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг устойчивости банка подтвержден на уровне «b+».

РДЭ на уровне «BB+» и рейтинг поддержки «3» банка «Интеза» обусловлены мнением аналитиков об умеренной вероятности предоставления ему поддержки со стороны конечной материнской структуры — Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP, «BBB-» со «стабильным» прогнозом) в случае необходимости. «Это отражает наше мнение о стратегической значимости банка для ISP, сильную синергию, высокий уровень управленческой и операционной интеграции с материнским банком и высокий репутационный риск для ISP в случае дефолта дочернего банка. Мы полагаем, что какая-либо необходимая поддержка будет несущественной относительно способности ISP ее предоставить», — отмечается в релизе.

«Стабильный» прогноз по рейтингам российского банка отражает прогноз по рейтингам Intesa Sanpaolo.

Рейтинг устойчивости банка «Интеза» отражает его ограниченную клиентскую базу и слабые показатели прибыльности, но при этом также учитывает адекватные на сегодня показатели качества активов, приемлемую капитализацию и стабильные профили фондирования и ликвидности, поясняют в Fitch. Эксперты добавляют, что, по их ожиданиям, финансовый профиль банка на самостоятельной основе испытает давление ввиду пандемии коронавируса и связанного с этим экономического спада в России.

«По нашим ожиданиям, качество активов ухудшится в 2020—2021 годах ввиду замедления экономической активности, ослабления потребительского спроса и снижения доходов населения», — указывают аналитики.

В числе прочего они ожидают ослабления прибыли банка из-за потенциально более высоких отчислений под обесценение кредитов, сдержанных перспектив роста и более низкой маржи.



«Капитализация является приемлемой… В то же время операционная прибыльность у банка до отчислений под обесценение… обеспечивает лишь умеренный запас прочности на случай более высоких отчислений под обесценение кредитов без оказания давления на капитал банка «Интеза», — отмечают в рейтинговом агентстве.