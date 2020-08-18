Динамика расходов россиян в период с 10 по 16 августа вернулась в «зеленую зону», свидетельствуют данные нового исследования аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru.

Так, прирост трат на товары и услуги составил 0,7% по сравнению с 2019 годом. При этом на предыдущей неделе эти расходы были ниже прошлогодних на 2,6%, а на начало августа они снижались на 1%. Таким образом, второй месяц подряд спрос находится примерно на одном уровне, заключают эксперты Сбербанка. По их словам, об этом же свидетельствует и индекс потребительской активности: показатель находится на отметке 74,1 (это несколько ниже июльских значений).

Анализируя активность в деловой сфере, авторы исследования указывают на падение «еще одного бастиона» карантина: заработали магазины duty free. «Свою активность восстанавливает бизнес. С 10 по 16 августа работало на 0,7% больше торговых точек, чем в феврале 2020 года. Значения во всех основных категориях стали лучше, чем неделю назад: в продовольствии (плюс 8% к 2019 году), непродовольственных товарах (минус 1,9% к 2019-му) и услугах (минус 3,3% к 2019-му). Возобновились регулярные международные рейсы, полностью вернулись к работе магазины duty free. Объем трат в них за неделю возрос почти в полтора раза, но суммы все еще на 54% ниже прошлогодних уровней», — отмечается в материале.

В секторе услуг продолжается постепенное восстановление. Падение за неделю с 10 по 16 августа сократилось до 14,2% относительно 2019 года. (неделей раньше составляло 16,9%). «Ситуация улучшилась, поскольку бизнес возобновляет работу, а россияне активнее передвигаются по стране», — поясняют аналитики. Также они констатируют, что «медленно, но все-таки растут расходы в кафе и ресторанах (минус 22% к прошлому году), а также в салонах красоты (минус 19% к 2019 году). Потребители осторожно возвращаются к обычной жизни».



Аналитики «СберИндекса» подчеркивают, что за последние две недели расходы распределились неравномерно: «С 3 по 9 августа уровень трат был относительно низким, а с 10 по 16 августа он восстановился. Выше на 43,8%, чем в 2019 году, остаются траты на компьютеры и программное обеспечение, на 29,3% — расходы в категории «универсальные магазины» (здесь представлены крупные интернет-магазины), на 29,1% — на бытовую технику и электронику. В последнюю категорию, по всей видимости, устремилась часть средств, которые раньше тратили на услуги».