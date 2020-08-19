После прохождения пика пандемии российские банки столкнулись с ухудшением платежеспособности своих крупных заемщиков-юрлиц и начали активнее предлагать им реструктуризацию долгов, пишет РБК . Это следует из обзора рейтингового агентства Fitch. По оценкам аналитиков, в июле 11 системно значимых банков реструктуризовали 4,5% корпоративного кредитного портфеля. По статистике ЦБ, в период с 20 марта по 27 июля под реструктуризацию попали ссуды на 3,6 трлн рублей, или 11,9% корпоративного портфеля крупнейших банков. В июле системно значимые игроки могли пересмотреть условия по кредитам бизнесу примерно на 1,3 трлн рублей, отметили в Fitch.

С начала кризиса банки реструктуризовали около 10% совокупного кредитного портфеля, говорится в обзоре. В сегменте МСБ и рознице пересмотр кредитных договоров в основном пришелся на апрель — май, тогда как в корпоративном кредитовании всплеск интереса к реструктуризации возник в июле. Как отмечал ЦБ, в июне — июле банки пересматривали условия кредитных договоров, в том числе из-за снижения ставок в экономике.

По словам представителей кредитных организаций, нельзя оценивать колебания объемов реструктуризации кредитов крупных клиентов — такие сделки в течение года распределены неравномерно.

МСП заняли у банков 700 млрд рублей во II квартале Также представителям малого бизнеса удалось избежать роста просрочек.

Столь значительный рост реструктуризаций — следствие снижения денежного потока компаний, считают эксперты. По их мнению, скорее всего, вызревание портфелей продолжится во втором полугодии и в 2021 году, поэтому ожидаются дальнейшие реструктуризации. Пик корпоративных реструктуризаций из-за ухудшения положения компаний еще не пройден. «Плохие» реструктуризации могут затронуть 10% и выше корпоративного портфеля банков, но не все из этих кредитов осядут в категории проблемных, так как намечается тенденция к восстановлению экономики, прогнозируют эксперты.