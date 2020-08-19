Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды получило от обеих сторон на равных условиях дополнительное финансирование в размере 12 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в Сбербанке.

Как напоминают в банке, его совместное О2О-предприятие (online-to-offline) с Mail.ru Group было создано в декабре 2019 года и включает, в частности, сервис доставки из ресторанов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат», сервис такси «Ситимобил», сервис каршеринга YouDrive, многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производителя готовых рационов питания Performance Group.

«Менеджмент СП уверен в перспективах не только доставки еды из ресторанов, но и новых направлений — заказа продуктов питания и работающих только на доставку локальных кухонь и магазинов (dark kitchens и dark stores). То же самое касается сервисов транспорта, которые не просто предлагают услуги такси или каршеринга, а позволяют добраться из точки А в точку Б самым оптимальным и удобным способом, — отмечается в релизе банка. — Инвестиции направят на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия в декабре 2019 года. Среди них картографический сервис «2ГИС», сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (75,6% консолидировано в мае) и другие активы».

Уточняется, что «Ситимобил» и Delivery Club по-прежнему достаточно профинансированы и не нуждаются в привлечении средств.

«Текущая деятельность по привлечению капитала не влияет на платежи по первоначальным активам СП, зависящие от ключевых показателей эффективности (KPI)», — указано в релизе.

После дополнительного финансирования Сбербанк и Mail.ru Group сохранят равные доли в СП (по 45,005%). Оставшаяся доля может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников совместного предприятия.

«Спрос на дистанционное получение услуг компаний, входящих в СП, за последние полгода вырос кардинально, в некоторых случаях — в разы. Фактически мы работаем на рынке, емкость которого растет драматически быстро. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы укрепить свое лидерство там, где нам уже удалось этого добиться, а главное — выйти на передовые позиции с нашими новыми сервисами, которые мы сейчас запускаем в рамках СП. Именно на это будут направлены новые инвестиции», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.



«Рост некоторых направлений бизнеса подстегнула пандемия: при других обстоятельствах на такое расширение аудитории ушли бы годы, — констатирует генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. — Мы хотим воспользоваться возникающими шансами: у нашего предприятия хорошие возможности для дальнейшей диверсификации и роста. Мы уверены, что многие привычки, сформировавшиеся в результате пандемии, сохранятся. И мы хотим, чтобы люди выбирали наши сервисы для решения широкого круга самых важных задач, связанных с передвижениями и едой, а не только для привычного вызова такси и заказа из ресторанов».