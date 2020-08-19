Райффайзенбанк снижает размер первоначального взноса по ипотеке до 15% от стоимости недвижимости. Об этом в среду сообщили в финучреждении.

Как уточняется, предложение действительно при приобретении квартиры на первичном рынке, рефинансировании кредитов, предоставленных для приобретения квартир на первичном рынке, в том числе в рамках программы для семей как минимум с двумя детьми.



Минимальная ставка по кредиту на приобретение недвижимости в новостройке составляет 7,77%. Для семей как минимум с двумя детьми доступна льготная ставка на весь срок кредитования — 4,99%.