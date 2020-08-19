Правительство направит почти 3 млрд рублей на переобучение людей, потерявших работу из-за коронавируса, соответствующий документ подписан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает помогать людям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. В том числе тем, кто остался без работы», — сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что «это действительно сложная жизненная ситуация, в которой поддержка государства просто необходима».

«Важно увеличить шансы таких людей, чтобы они могли найти новое хорошее место работы. Правительство направит почти три миллиарда рублей на организацию их переобучения. Соответствующее распоряжение подписано», — сказал премьер.