Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на безвозмездной основе участвовать в деятельности наблюдательного совета Сбербанка. Замминистра финансов Владимир Колычев получил право войти в состав наблюдательного совета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение подписано Мишустиным 15 августа.

Ранее ЦБ передал 50% плюс одну акцию Сбербанка правительству РФ. Таким образом, контролирующим акционером Сбербанка сейчас является российское правительство.

В наблюдательный совет Сбербанка входят 14 человек, в том числе глава банка Герман Греф. Колычев и Чернышенко в настоящий момент не являются членами набсовета.



От ЦБ в наблюдательный совет Сбербанка входят первые зампреды Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, член совета директоров Надежда Иванова, главный аудитор Валерий Горегляд и советник председателя Сергей Игнатьев.

