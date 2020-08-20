Пятый ежегодный профессиональный форум скоринговых технологий Scoring Case Forum 2020 пройдет в онлайн-формате 8 сентября.

В программе интервью с признанными экспертами, аналитические обзоры, кейсы лидеров рынка, панельные дискуссии, практикумы и мастер-классы.

На сегодня в финансовом секторе реализовались риски, которые ранее даже не рассматривались: тотальная «удаленка», кредитные каникулы и массовые пролонгации по кредитам, «потребительский экстремизм», внедренные программы господдержки и регуляторные изменения.

Форум соберет лучшую экспертизу и практические кейсы финансового сектора по перестройке и адаптации риск-моделей в условиях массовых пролонгаций и кредитных каникул заемщиков, практики управления жизненным циклом скоринговых моделей, изменения в подходах моделирования ожидаемых кредитных убытков и расчета резервов на возможные потери, а также применение скоринга и предиктивной аналитики для решения задач бизнеса и роста эффективности бизнес-процессов финансовых организаций.

В программе:



1. Как учесть специфику кризиса в оценке вероятности дефолта и моделировании просрочки.

2. Какие последствия массовых пролонгаций и кредитных каникул заемщиков ожидать.

3. Как изменились подходы к риск-менеджменту и анализу заемщиков в период пандемии.

4. Какие «кризисные» ограничения есть у стандартных моделей оценки.

5. Какие значения и переменные срабатывают в кризисные времена.

6. Как быстро внедрять, обучать и оптимизировать модели оценки вероятности дефолта.

7. Бизнес-метрики для оценки качества моделей.

Будут представлены разъяснения Банка России о работе квалифицированных бюро кредитных историй, которые будут в онлайн-режиме предоставлять кредиторам сведения для расчета показателя долговой нагрузки заемщиков.

Организатор форума — компания Conglomerat.