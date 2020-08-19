Сбербанк с 24 августа совместно с Московской биржей планирует произвести запуск торгов акциями иностранных эмитентов в рублях. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Осуществлять сделки с иностранными акциями клиенты смогут в том числе через приложение «Сбербанк Инвестор».

Торги акциями иностранных эмитентов в России сегодня проводит Санкт-Петербургская биржа с расчетами в валюте. Двумя же основными брокерами в рейтинге участников торгов по количеству зарегистрированных клиентов являются Тинькофф Банк и ВТБ. Данные компании открыли доступ своим розничным клиентам к иностранным акциям еще в 2018 году. Сбербанк, несмотря на довольно отсроченный по сравнению с конкурентами выход в данный сегмент, рассчитывает занять порядка 25% рынка и предполагает, что оборот клиентов банка по иностранным акциям в течение года составит 1 трлн рублей, отметил Анатолий Попов.

Зампред банка добавил, что расчеты по сделкам с иностранными акциями в рублях могут быть более привлекательны для клиентов, чем в валюте.

«Клиенту не надо совершать лишних операций и покупать валюту, также гораздо проще следить за динамикой стоимости общего портфеля, когда все в рублях, ведь котировки акций уже учитывают все изменения валютных курсов. Также клиент не несет дополнительных расходов на обменные операции и в итоге больше зарабатывает», — пояснил он.

Попов добавил, что иностранные акции будут без ограничений доступны к покупке на брокерском счете, а на индивидуальных инвестиционных счетах — в пределах установленной законодательством суммы (1 млн рублей в год). В свою очередь тарифы на сделки с иностранными акциями не будут отличаться от сделок с российскими.