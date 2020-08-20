Законопроект, предполагающий отмену транспортного налога, внес в Госдуму депутат Андрей Барышев («Единая Россия»). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как отмечает автор законопроекта, ранее президент РФ и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — говорится в пояснительной записке.

В Госдуме предложили субсидировать авиаперелеты для всех россиян Точные размеры субсидирования могут быть понятны после определения числа конкретных субсидируемых направлений и видов транспорта.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и ее последствиями часть населения значительно меньше использует транспортные средства, указывает автор законопроекта. «С учетом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств», — отмечается в сопроводительных материалах.