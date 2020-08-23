Совкомбанк в период по 13 сентября увеличивает стандартный период рассрочки до десяти месяцев по карте «Халва» на все покупки у партнеров в рамках акции «Снова в школу», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы получить беспроцентную рассрочку по акции, необходимо активировать опцию «Десятка у партнеров» в мобильном приложении «Совкомбанк-Халва». После получения push-уведомления о подключении можно бесплатно совершать покупки в рассрочку с увеличенным сроком», — говорится в релизе.

В акции участвуют все магазины-партнеры, количество которых более 200 тыс.

Как уточняют в банке, после завершения акционного периода опция «Десятка у партнеров» будет пролонгирована в соответствии с тарифными планами. Сроки рассрочки по данной опции не суммируются со стандартными сроками рассрочки в магазинах-партнерах, опциями и другими предложениями банка.