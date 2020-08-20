Счетная палата указала на фактор, который будет способствовать укреплению рубля на следующей неделе: российская национальная валюта получит поддержку благодаря экспортерам, которые начнут продажу валюты для уплаты налогов, говорится в мониторинге, подготовленном департаментом аудита экономразвития СП.

«Курс национальной валюты за прошедшую неделю имел разнонаправленную динамику, но в целом за неделю с 13 по 19 августа ослаб на 0,1%. В текущий период, по мнению департамента аудита экономического развития, на волатильность курса рубля влияет геополитические факторы. При этом, если политическая конъюнктура на следующей неделе будет относительно спокойной, то курсу рубля будет оказана поддержка со стороны экспортеров, которые будут продавать валюту для уплаты налогов в бюджет», — говорится в документе.

Аналитики ведомства также отмечают оживление экономической активности в РФ в августе и высокий уровень финансовой стабильности, который позволяет властям выполнять все обязательства, несмотря на то что сложности пока окончательно не преодолены. Цена нефти, которая остается основным продуктом российского экспорта, выросла за прошедшую неделю на 1,1—1,3% в зависимости от ее марки, при этом спрос на сырье продолжает восстанавливаться. «Что касается российской экономики, то ее состояние достаточно стабильное и позволяет государству выполнять свои обязательства. При этом госдолг в России ниже, чем по группе развитых стран и целого ряда развивающихся государств», — говорится в документе.

Счетная палата прогнозирует рекордные заимствования государства за 15 лет Дефицит федерального бюджета в этом году может достичь 5% ВВП (около 5 трлн рублей).

При этом государственный долг в мире в целом достиг исторического рекорда. «В результате введения чрезвычайных и беспрецедентных мер поддержки экономики и населения государственный долг в мире в целом достиг самого высокого уровня за документированную историю, более 100% мирового ВВП, что выше пикового уровня после Второй мировой войны», — говорится в докладе.

«Тем не менее кризис еще не преодолен и необходимость дальнейшей бюджетной поддержки очевидна. Это поднимает вопрос о том, как могут страны финансировать эти меры без того, чтобы задолженность не приобрела экономически неприемлемых масштабов», — отмечают авторы доклада.