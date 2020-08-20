Минкомсвязь выбрала банки, которые будут участвовать в программе льготного кредитования компаний на реализацию задач по цифровой трансформации, а также льготного факторинга для разработчиков программного обеспечения. Список банков опубликован на официальном сайте министерства.

Программа предполагает выдачу компаниям, желающим проводить цифровую трансформацию, кредитов под льготный процент. На такие преференции могут претендовать как компании с госучастием, так и частные. Основное условие для получения кредита: средства должны быть направлены на внедрение цифровых решений. Кредитная ставка составит от 1% до 5% при общей сумме на проект до 5 млрд рублей и до 10 млрд рублей — на программы, включающие несколько проектов.

Так, для участия в программе были выбраны госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», Газпромбанк, Сбербанк, Совкомбанк и ВТБ. Они получат от государства субсидию на возмещение затрат по предоставлению льготных кредитов.

Минкомсвязь: компании получат льготные кредиты на цифровую трансформацию 👍 На получение кредитов под льготный процент смогут претендовать как компании с госучастием, так и частные компании.

Механизм льготного кредитования через уполномоченные банки разработан Минкомсвязью и запущен в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».