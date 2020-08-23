Банк ДОМ.РФ снизил ставки по бизнес-ипотеке на 2 процентных пункта. Получить кредит на покупку помещения для бизнеса можно по ставке от 7,5%. Для оформления бизнес-ипотеки по сниженным ставкам необходимо подать заявку до 31 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для клиентов, приобретающих недвижимость у аккредитованных банком застройщиков, первоначальный взнос снижен до 20%, при этом дополнительное обеспечение не требуется.

Бизнес-ипотека оформляется для приобретения готовых и строящихся коммерческих помещений, а также апартаментов. Получить ее могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Ипотека для бизнеса оформляется под залог приобретаемого объекта недвижимости. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей для всех остальных регионов. Максимальный срок кредита — десять лет.

Подать заявку на «Бизнес-ипотеку» в Банк ДОМ.РФ можно онлайн.

