Сбербанк планирует запустить новый продукт — фармстрахование, которое позволит клиенту вернуть до 90% средств, потраченных на покупку выписанных ему лекарств. Об этом во время онлайн-конференции сообщила директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.

«Мы понимаем, что траты на приобретение лекарств у наших клиентов большие, и мы хотим через инструмент страхования их компенсировать, — рассказала она. — По этому продукту мы будем покрывать стоимость лекарств, выписанных врачом, а также их аналогов».

Согласно оценкам компании, в среднем расходы граждан на приобретение лекарств превышают 5 тыс. рублей в год. По полису, стоимость которого составит 3 тыс. рублей, страхователь при наступлении страхового случая получит денежную выплату в размере от 15% до 90% стоимости медпрепаратов. Максимальный размер выплаты по полису составит 50 тыс. рублей.



«Убыточности по этому продукту мы не боимся, будем ее мониторить, в том числе по клиентам, — добавила Соомре. — Конечно, мы не станем перепроверять каждого клиента, обращаться к его врачу, уточнять, действительно ли ему был поставлен такой диагноз. Будем набирать статистику, в том числе с помощью искусственного интеллекта, и регулировать убыточность данного продукта».

