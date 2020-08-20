Сбербанк закрыл сделку по приобретению контрольной доли картографического сервиса «2ГИС». Об этом в четверг объявили в кредитной организации.

2ГИС — ведущая российская компания в сфере разработки цифровых карт и справочников городов, напоминают в Сбербанке. Аудитория сервиса составляет 50 млн пользователей в России, СНГ и дальнем зарубежье.

По итогам сделки доля Сбербанка составила 72%, доля совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды — 3%. Основатели и менеджмент 2ГИС сохранили за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью вышли из капитала 2ГИС.

Сбербанк и 2ГИС утвердили дорожную карту на два года по совместным проектам. «Их цель — развитие технологической платформы, продуктов и сервисов, которые делают жизнь пользователей удобнее и помогают предпринимателям вести бизнес», — подчеркивают в Сбербанке.

Сервис «2ГИС» начал взаимодействовать с компаниями экосистемы банка и совместного с Mail.ru Group O2O-предприятия (online-to-offline), среди первых интеграций — появление в геосервисе возможности узнать стоимость проезда и заказать такси «Ситимобил» и доставку Delivery Club.



«В числе приоритетных направлений — развитие картографической платформы, которая поможет совершенствовать сервисы экосистемы и создавать новые продукты; запуск новых возможностей в геосервисе «2ГИС», в том числе маркетплейса; создание инструментов для разработчиков, которые позволят использовать данные и картографию 2ГИС в других мобильных приложениях и сервисах», — говорится в релизе.

