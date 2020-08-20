Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 14 августа составили 590,2 млрд долларов против 600,7 млрд на 7 августа 2020 года. Такие данные приводятся в четверг на сайте Банка России.

Таким образом, за отчетную неделю объем резервов уменьшился на 10,5 млрд долларов.

Международные резервы сократились «на 1,7%, главным образом в результате снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара США на мировых рынках в указанный период», поясняется в комментарии ЦБ.

Показатель на 7 августа впервые превысил отметку в 600 млрд долларов. Это значение стало новым рекордом, после того как на 8 августа 2008-го показатель составил 598,1 млрд долларов. На сайте ЦБ представлены данные с мая 1998 года .



Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов. В январе — июле этого года резервы прибавили около 37,4 млрд.