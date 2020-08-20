Действие антикризисных мер Банка России может быть продлено ввиду неопределенности сроков восстановления экономики, говорится в обзоре АКРА.

«Актуализированные Банком России меры поддержки направлены на постепенное возвращение основных показателей банковского сектора к докризисным уровням. Вместе с тем АКРА по-прежнему не исключает возможного продления сроков действия регуляторных мер до стабилизации экономической ситуации в России. Кроме того, агентство обращает внимание на риск снижения нормативов достаточности капитала банков в первом полугодии 2021 года как в связи с низкой рентабельностью, так и на фоне сохраняющейся необходимости доформирования резервов по кредитному портфелю, качество которого (особенно в части розничного бизнеса и МСП) уже ухудшилось и может не отражаться в отчетности в полной мере», — отмечается в материале.

По данным Центробанка и оценке АКРА, общий объем реструктурированных с момента начала действия ограничительных мер кредитов на конец первого полугодия 2020-го превысил 4 трлн рублей. АКРА ожидает, что по значительной доле таких кредитов банки будут вынуждены создавать резервы.

Аналитики также не исключают восстановления отмененных мер: слабые показатели экономического роста (в пессимистичном сценарии АКРА восстановление экономики возможно не ранее 2022 года), высокая неопределенность в отношении рисков второй волны пандемии в России (ужесточения ограничительных мер), а также риски нестабильности нефтяного рынка определяют сохранение повышенной хрупкости отрасли.

«Именно поэтому при сворачивании существующих мер на фоне сохранения некоторой макроэкономической неопределенности крайне важна осторожность, которая позволит регулятору своевременно оценить сопутствующие риски, а банковскому сектору выйти из сложившейся неблагоприятной экономической ситуации максимально безболезненно», — заключили в АКРА.

На прошлой неделе Центробанк принял решения о продлении части регуляторных послаблений, реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией.